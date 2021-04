Vincent Euvrard avait annoncé que Jonathan De Bie terminerait la saison dans les cages du RWDM afin de permettre à son gardien de disputer ses premières minutes chez les pros et de prendre de l’expérience. Vendredi, face au Club NXT, le jeune gardien était donc titulaire, l’occasion de juger son potentiel au cours d’un match à enjeu.

Jonathan, comment avez-vous vécu votre première titularisation dans les cages du RWDM ?

"Je l’ai très bien vécue. Tout le monde a essayé de me mettre en confiance, que ce soit le staff ou les joueurs. Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma première. Je remercie chaque personne pour son soutien et j’espère que la suite se passera bien, avec des résultats positifs à la clé."

Comment avez-vous réagi quand le coach a annoncé que vous disputeriez les quatre derniers matchs de la saison ?

"J’étais un peu surpris mai je me sentais bien aux entraînements et le coach l’a remarqué. C’est une belle preuve de confiance et je vais essayer de lui rendre au mieux. Je dois continuer à progresser, je suis encore jeune mais je suis venu au RWDM pour commencer ma carrière professionnelle."