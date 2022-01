Premier succès en 2022 pour le RWDM qui s'impose face à Lommel RWDM Sébastien Sterpigny Une première parfaitement gérée par les Molenbeekois. © Belga

Pour sa première depuis la reprise du club par John Textor, présent dans les tribunes pour assister à la rencontre, le RWDM se devait de prendre la mesure de Lommel s'il voulait se montrer à la hauteur de ses ambitions.



Sur le terrain, on a vu un RWDM déterminé dans les premières minutes, décidé à presser haut et à imposer son rythme à la rencontre. Comme si le passage sous pavillon américain et l'ambition d'aller chercher la deuxième place avaient offert un nouveau statut aux Molenbeekois.



Et même s'il y a eu un passage à vide de dix minutes, le RWDM terminait la première période de la meilleure des manières. Claes obtenait un penalty pour une faute de Kis, Rommens ne manquait pas l'occasion de placer les siens aux commandes juste avant la pause (1-0).



La seconde période sera celle de la gestion pour le RWDM. La défense gérait assez bien les attaques de Lommel, Defourny passait une soirée assez tranquille. Mieux, dans les derniers instant, Rommens lançait parfaitement Nzuzi pour le 2-0.



Une première victoire en 2022 pour le RWDM, un huitième succès de suite pour les Molenbeekois qui recevront Westerlo mardi.



RWDM - Lommel 2-0

RWDM: Defourny, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Mpati, Gécé, Rommens, Lavie (78e Nzuzi), Claes (90e Togui), Ephestion (73e Keita), De Camargo.

Lommel: Fiermarin, Tolinsson, Neven, Kis, Rosa (46e Anello), Henkens, Thordarson (87e Agyepong), Vandersmissen (87e Talvitie), Sales, Arzani (65e Martinez), Troonbeeckx.

Arbitre: M. Staessens.

Avertissements: Kis.

Les buts: 44e Rommens sur pen. (1-0), 88e Nzuzi (2-0).