Ce mardi à 18h, le RWDM a lancé l’action "Tous au stade ? Non peut-être !", un projet dont l’objectif est de récolter des fonds pour construire une tribune à destination des personnes à mobilité réduite pour la saison 2021-2022.

"Depuis des années, nous cherchons à améliorer l’accessibilité, le confort et la sécurité de nos supporters à mobilité réduite. Malgré le contexte difficile actuel et les difficultés que le Covid a pu créer pour le football professionnel, nous tenions à mettre en avant d’autres personnes et nous engager dans une action positive et constructive", explique Eloy Suarez, l’un des membres de l’équipe marketing du RWDM.

Concrètement, pour financer la construction de cette tribune, le club a lancé ce mardi à 18h la vente de tickets virtuels.

"L’objectif, c’est de remplir le stade via une vente de tickets virtuels. Ils sont vendus au prix de 10 euros et le principe est le même que pour un match normal. Les supporters se rendent sur la plateforme de vente en ligne et peuvent acheter un ou plusieurs tickets. Avec les fonds récoltés nous financerons la construction de la nouvelle tribune, qui sera construite du côté Écluse, à côté du bloc A et qui permettra aux supporters à mobilité réduite d’assister aux rencontres du RWDM dans de bonnes conditions."

Les responsables du projet espèrent être soutenus massivement. "Le stade a une capacité de 8000 places, ce serait magnifique de pouvoir atteindre la barre des 7 000 tickets vendus."

Les supporters qui achèteront un ticket participeront automatiquement à une tombola géante. De quoi les motiver à soutenir l’action. "Plusieurs prix seront à gagner : des abonnements, des repas VIP, des maillots dédicacés mais aussi plein de cadeaux offerts par nos partenaires qui s’associent à cette action sociale."

Une action qui pourrait donner des idées à d’autres clubs. "Nous souhaitons sortir du cadre du football, que tout le monde se sente touché par cette action. Remplir un stade de foot de façon virtuelle, ça n’a pas encore été fait en Belgique. Nous espérons que notre projet aura des répercussions au-delà de Molenbeek."











“Une idée géniale qui va nous permettre d’apporter une véritable solution”

Rendre le stade Machtens accessible aux personnes à mobilité réduite était l’une des volontés de Thierry Dailly. Le président accueille très favorablement l’idée lancée par sa cellule marketing. “Il y a quelque temps, lors d’un match à domicile, David, l’un de nos supporters à mobilité réduite, s’est vu ordonner par un arbitre, qui avait envie de faire le show, de quitter la zone neutre. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Notre stade n’ayant pas été conçu pour accueillir les personnes à mobilité réduite, il fallait trouver une solution pour accueillir ces supporters dans de bonnes conditions. Notre équipe marketing a trouvé une idée géniale qui va nous permettre d’apporter une véritable solution”, se félicite le président du RWDM.