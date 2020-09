Pour cette première au Temple avec public (environ 1 500 personnes) et face à une équipe supposée être un concurrent direct pour le maintien, le coach molenbeekois Laurent Demol procédait à deux changements par rapport au match précédent à Deinze : Claes et Nzuzi remplaçaient respectivement Dequevy et Bangoura. Le début de partie était plutôt équilibré et plaisant avec une première grosse possibilité pour Cejas qui n’en profitait toutefois pas. Le RWDM n’était pas en reste et Claes, puis Nangis (deux fois) chauffaient les gants du dernier rempart visiteur. Lequel s’illustrait à nouveau sur une déviation subtile du front de Terki. Lommel demeurait dangereux en contre et Kadiri puis Zaroury passaient tout près de l’ouverture du score.