Ce samedi, le RWDM et l’Union Saint-Gilloise disputeront la première de leurs quatre confrontations de la saison en D1B. Un derby de la zwanze au parfum de nostalgie qui nous plongera dans les plus belles années du football bruxellois, celles où les duels entre Molenbeekois et Saint-Gillois animaient les discussions des sympathisants des deux clubs, celles où le vainqueur de ce derby pouvait parader fièrement dans les rues de la capitale après la victoire de ses couleurs.