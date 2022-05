C’est par un message sur les réseaux sociaux que Serge Beerens a annoncé qu’il quittait le RWDM après 7 années de bons et loyaux services. 7 années de folie, passées à faire grandir le club au sein d’une équipe emmenée par un Thierry Dailly qui lui a transmis sa passion. Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne, non sans une grande émotion, sincère, à l’image du passionné qu’il est.

Serge Beerens, pourquoi avez-vous pris la décision de quitter le RWDM ?

"Ça a été une longue réflexion et une décision très compliquée sur le plan émotionnel. Je suis en train de lancer une application et les choses se sont accélérées. J’aurais pu continuer sur les trois fronts (NdlR : il est aussi pompier) mais je suis quelqu’un qui s’implique à 1000 % et je ne peux pas le faire à moitié. D’autant que le club se professionnalise, qu’il doit continuer à avancer et à grandir. Mais je dois aussi penser à ma santé et j’aurais été bête de ne pas appliquer les conseils que je prodigue de par mon métier de pompier. J’aurais aimé que ça se termine sur une apothéose avec une quatrième promotion et je souhaite au club de la vivre l’an prochain."

C’est donc la fin d’un chapitre de 7 années ?

"7 années de folie. Je me souviens du premier jour avec une grande émotion. À l’époque, je suis à Grimbergen et j’entends que quelque chose se trame à Molenbeek. Je passe un coup de fil à Thierry, que je connais depuis que je suis ado, mais il fait semblant de rien. Il me rappelle quelques semaines plus tard, on se voit au restaurant de Danny Ost à Beersel et il me sort cette fameuse phrase : je t’apprendrai le métier. Je me dis alors dans ma tête que ça fait cinq ans que je fais ce métier et que je le connais. Mais aujourd’hui, je peux le dire, il avait raison. Je ne connaissais rien. Je suis un homme plus complet grâce à lui, ses contacts, sa vision et les expériences vécues ensemble. Il m’a offert la chance de faire ce métier, de grandir. Bien sûr il y a eu des coups de gueule, mais nous avons grandi ensemble. J’ai un respect total pour ce mec." (...)