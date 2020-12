Malgré la lourde défaite 4-0 à Lommel, personne n’avait vraiment vu venir le départ de Laurent Demol acté quelques jours plus tard. Une décision qui en a surpris plus d’un, à commencer par Frédéric Stilmant, son T2, qui vient d’être propulsé au poste de T1. "Ce départ, nous ne l’avons pas vu venir, surtout quand on voit notre capital points par rapport à notre budget qui est, par exemple, 16 fois plus petit que celui de l’Union , explique Fred Stilmant. Et pourtant, il y a deux semaines, nous avions rivalisé avec l’Union.