Il veut prendre désormais le temps pour soi. Après une carrière de joueur dédiée au RWDM et une reconversion réussie dans les costumes différents d’entraîneur des gardiens, directeur sportif ou gérant de magasins de chaussures, Eric Deleu a terminé son parcours sur une descente en D1B avec Mouscron. Pas le meilleur cadeau d’adieu mais qu’importe. Dans un milieu du football où les valeurs s’opposent de plus en plus aux siennes remplies d’humanisme et de partage, le jeune sexagénaire préfère tourner la page du monde professionnel. L’ancien gardien partagera son temps entre les road trips en Mobil-home pour parcourir les routes de France et d’Europe et ses stages de gardien où il transmet aux jeunes l’ensemble de son savoir.

En attendant, le Limbourgeois a ouvert, sur sa terrasse le temps d’un après-midi ensoleillé, son album de souvenirs truffé d’anecdotes savoureuses entre Raymond Goethals, Dirk Vekeman, le Standard, Sinan Bolat et Logan Bailly…