Théo Defourny, nouveau gardien du RWDM: "Content de retravailler avec Thierry Berghmans" RWDM Sébastien Sterpigny © RWDM

Titulaire en D1A à Eupen, Théo Defourny a surpris pas mal de monde en rejoignant le RWDM.



Le gardien, qui a signé un contrat de trois ans, nous explique les raisons de son choix, lui qui est heureux de retrouver un certain Thierry Berghmans.



Théo, comment vous êtes-vous retrouvé au RWDM?



"Thierry Berghmans m'a appelé pour prendre des nouvelles, on a discuté et il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser de rejoindre le RWDM. On a ensuite trouvé un accord avec Eupen."



Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet?



Le RWDM est un club historique, la direction veut construire sur le long terme, comme le prouve le contrat de trois ans qu'ils m'ont proposés. Ça prouve qu'ils ont confiance en moi."



Rester à Eupen, en D1A, n'était pas une possibilité?



"Un départ n'était pas prévu et puis cette opportunité est venue et je l'ai saisie."



Qu'attendez-vous de cette saison?