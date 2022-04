Dernier devoir pour le RWDM dans cette phase classique avec un déplacement chez le champion. Dernière occasion aussi pour Vincent Euvrard et ses joueurs de préparer le barrage face à Seraing. Et comme leur coach, les joueurs veulent se donner à fond. "Il n’y a plus d’enjeu sportif mais cette rencontre conserve une certaine importance. Il faut montrer de l’envie et afficher la bonne mentalité. C’est le meilleur moyen de se préparer pour Seraing", débute Théo Gécé.



