La crise sanitaire que nous traversons a des conséquences importantes sur la santé financière des clubs de football. Les huis clos vécus en début de saison et qui font leur retour ne vont pas arranger les choses, privant les clubs de recettes non négligeables. C’est notamment le cas en D1B, encore plus pour un club comme le RWDM, qui vit sans le soutien de riches investisseurs étrangers.