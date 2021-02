Thierry Dailly: "Seul, je ne pourrai pas emmener le RWDM en D1A" RWDMVidéo Sébastien Sterpigny Le président du RWDM évoque le travail effectué depuis la renaissance du club, l'avenir du RWDM mais aussi l'importance du football amateur.

Lors d'une vidéo réalisée en partenariat avec Brussels Football, Thierry Dailly est revenu sur la renaissance du RWDM et les six années folles que le club vient de vivre, passant de la promotion à la D1B. "C'est l'ADN et les valeurs qui ont fait que je me suis lancé dans cette folle aventure. J'ai grandi à Molenbeek, j'ai connu ce stade avec le FC Brussels et je m'étais toujours dit que je reviendrais un jour, tant ce stade vous marque. Beaucoup m'ont traité de fou quand j'ai décidé de relancer les quatre lettres magiques, mais tous les ingrédients étaient réunis pour le faire. Aujourd'hui, malgré les nombreux obstacles, on peut être fier de ce que nous avons accompli."



Le RWDM, bien plus qu'un club sportif, a aussi un rôle social à jouer. "Au-delà du sportif, dès la renaissance, j'avais un grand projet social en tête. On ne forme pas que des élites et chaque enfant a sa place. Mais pour faire grandir ce projet social, nous avons besoin de plus de terrains." Le président évoque aussi le football amateur. "L'avenir du football belge, c'est le football amateur. C'est le coeur de notre sport." Et d'évoquer l'avenir du RWDM. "Pour grandir, il faut investir. Le football professionnel coûte beaucoup d'argent. Et nous devrons nous entourer car seul, je ne pourrai pas emmener le RWDM en D1A"