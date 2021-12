Le RWDM peut afficher des ambitions pour la suite de la saison, avec la deuxième place dans le viseur.

Thomas Ephestion fut l’un des grands hommes du RWDM au cours du premier tour. Un joueur capable de conserver la balle, de provoquer, de jouer de sa présence athlétique. Mais un attaquant qui était encore à la recherche de son premier but. Dimanche, il a débloqué son compteur de la plus belle des manières, avec un joli but synonyme de trois points.

"Ça fait toujours du bien, d’autant que ce but me permet d’ouvrir mon compteur", débute le Molenbeekois.

À l’image de ses équipiers, il a tout donné sur la pelouse. (...)