Une victoire et un but, face à ses anciennes couleurs, Tracy Mpati, le latéral du RWDM, a vécu une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier. Même s’il a un petit regret…

Tracy, cette victoire face à l’Union, elle fait un bien fou, non ?

"On savoure cette belle victoire, tant on l’attendait. Elle d’autant plus savoureuse qu’elle arrive dans un match spécial. Spécial car c’est le retour du RWDM dans le monde pro, parce que l’Union était le grand favori, leader du championnat et que 35 années s’étaient écoulées depuis le dernier affrontement en match officiel entre les deux clubs."