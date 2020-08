Une semaine après la victoire face aux U23 de Bruges, Laurent Demol effectuait quatre changements dans son onze de base. Boujouh prenait la place d’Abderrahmane au poste de back gauche, Libert remplaçait un Mpati incertain à droite alors que Bangoura et Dequevy, décisifs le week-end dernier, prenaient les places de Nzuzi et Da Cruz dans le onze de base.

Favoris sur le papier, les Molenbeekois allaient être bousculés par des Lierrois bien plus percutants durant le premier quart d’heure. Si Yagan frappait le poteau à la 7e, les Lierrois exploitaient parfaitement une perte de balle de l’axe défensif molenbeekois et obligeaient Libert à commettre l’irréparable. Allach se chargeait de la transformation et plaçait le Lierse aux commandes.

Étrangement, les Lierrois relâchaient alors la pression, le RWDM prenait la possession du ballon et le contrôle des opérations mais la défense très repliée du Lierse semblait infranchissable. Et sur un contre rondement mené, Cauwenberg servait idéalement Straetman au point de penalty, dont la reprise ne laissait aucune chance à Sadin.

Dos au mur, le RWDM se devait de réagir et se reposait donc sur un Yagan déjà bien affûté qui réduisait la marque d’une frappe puissante et qui surgissait à l’heure de jeu pour propulser au fond un centre millimétré de Boujouh. Le RWDM semblait alors maître de son sujet et capable de faire basculer la rencontre à son avantage mais quelques minutes après l’égalisation, Samyn faisait 3-2, quelques secondes à peine après sa montée au jeu.