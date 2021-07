Un bon RWDM s'incline face à Eupen (0-1) RWDM Sébastien Sterpigny Les titulaires ont dominé les Eupenois durant les 45 premières minutes. © Sterpigny

C'est face à Eupen que le RWDM disputait le troisième match amical de sa préparation, le premier ouvert au public. Et malgré la pluie qui s'est abattue durant toute la rencontre sur Braine, ils ont bien montré leur présence, heureux de retrouver leurs préfères pour la première fois depuis des mois.



Sur le terrain, les Molenbeekois ont montré de bonnes choses en première mi-temps face aux pensionnaires de D1A. Le solo de Claes à la 10e obligeait Nurudeen à sortir le grand jeu alors que la frappe de Nzuzi consécutive au service de Nangis manquait de puissance. Sur une dernière reconversion orchestrée par un Gécé bien en jambes, Nzuzi et Nangis auraient mérité d'ouvrir la marque sur le double occasion.



Après cette bonne première mi-temps, Vincent Euvrard décidait de changer la totalité des joueurs de champ avec les montées au jeu de Mpati, Dante, Degryse et tous les jeunes qui s'entraînent avec le noyau A depuis la reprise. Eupen en profitait pour ouvrir assez rapidement la marque mais les jeunes faisaient preuve de beaucoup de bonne volonté, montrant aussi de bonnes choses, comme ce centre-tir de El Ouamari et ce coup franc de Zoghlami qui retombait tous deux sur la barre, même si la défaite fut au bout (0-1).



Ce lundi, les Molenbeekois prennent la direction des Pays-Bas pour le début de leur stage qui durera jusque samedi. Durant ce stage, ils affronteront Charleroi mercredi et l'équipe de Cambuur samedi.



RWDM - Eupen 0-1

RWDM 1ère mi-temps: De Bie, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert, Gécé, Rommens, Claes, Nangis, Lavie, Nzuzi.

RWDM 2e mi-temps: De Bie, Mpati, Ndosimau-Masisa, El Moutadayene, Abbou, Dante, Diallo, El Ouahdi, Zoghlami, Degryse, El Ouamari.

Eupen: Nurudeen, Beck (46e Lambert), Amat (46e Libert), Agbadou, Heris, Cools (46e Kayembe), Pe Akono (46e Aziz), Peeters, N'Dri (46e Ngoy), Embalo, Rocha (46e Prevljak).

Arbitre: M. Soors.

Le but: 55e Ngoy (0-1).