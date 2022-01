Un premier joueur de Crystal Palace prêté au RWDM RWDM Sébastien Sterpigny L’Américain Jacob Montes est prêté par le club anglais pour les six prochains mois. © RWDM

Au lendemain du rachat du RWDM par John Textor, un premier renfort débarque à Molenbeek en provenance de Crystal Palace. L’Américain Jacob Montes est prêté par le club anglais pour les six prochains mois. Il s'agit d'un joueur offensif, qui était actif à... Waasland-Beveren lors du premier tour.



"Je suis venu ici pour atteindre la promotion, ce qui est actuellement l’objectif du club. Le coach est aussi quelqu’un qui est très proche de ses joueurs et je trouve cela très important. J’espère accumuler le plus de minutes de jeu possible et apporter ma pierre à l’édifice sur le terrain. Ce que je retiens de RWDM ? Les supporters ont été fantastiques lors de notre dernière confrontation (2-3). Espérons qu’ils seront bientôt de retour au stade pour nous pousser vers la victoire", confie le nouveau joueur du RWDM.