Un premier transfert entrant pour le RWDM

Le RWDM tient son premier renfort du mercato estival: le milieu de terrain offensif créatif, Bryan Smeets, arrive gratuitement en provenance de Lommel.



Le Néerlandais de 29 ans vient de signer un contrat de deux saisons + option. Il a précédemment joué pour le Sparta Rotterdam, Cambuur, De Graafschap et MVV. "Avec ce transfert, nous ajoutons l’expérience nécessaire à notre noyau pour la saison prochaine", indique le RWDM.



Le joueur est ravi de son arrivée à Molenbeek. "Je suis heureux d’être ici à Molenbeek. Le RWDM a de grands projets pour l’avenir et veut progresser à tous niveaux. J’ai immédiatement adhéré à la vision et je souhaite faire partie de ce grand projet. Les supporters ? Oui, bien sûr qu’ils sont incroyables, je l’ai déjà remarqué la saison dernière. J’ai également joué pour plusieurs équipes aux Pays-Bas, qui ont un public fanatique, donc je sais à quoi m’attendre. J’attends avec impatience le début de la saison !"