Vincent Euvrard après la défaite à Lommel: "On a directement senti que le match avait basculé"

Le RWDM est reparti bredouille de son déplacement à Lommel. Mais aussi avec le sentiment d’avoir gâché quelque chose, lui qui menait 0-2 à la pause avant de s’écrouler totalement en deuxième mi-temps. "Nous avons assisté à un match de deux mi-temps. En première, nous défendions très bien collectivement, on avait un bloc et un pressing haut, tout fonctionnait bien. En deuxième mi-temps, alors que nous n’avions pratiquement rien changé, on a montré un tout autre visage. On a directement senti que le match avait basculé. On encaisse rapidement les deux buts, ce qui donne une autre rencontre", analyse Vincent Euvrard.



Malmenés, le RWDM n’a jamais su inverser la tendance. " Nous n’avons jamais été en position de reprendre le dessus. Au lieu de jouer calmement comme en première période, nous balancions le ballon devant. Nous avons manqué d’agressivité, de leaders, avec des joueurs qui se sont cachés et n’ont pas su réagir."



Du coup, le coach du RWDM aura du boulot cette semaine. "J’ai vu de belles choses en première période mais la seconde me fait dire que nous avons encore beaucoup de boulot. Nous devons jouer 90 minutes et pas 45, histoire de ne plus revivre ce genre de scénario."



Et il faudra faire vite car samedi, les Molenbeekois disputent le derby face à l’Union, l’autoritaire leader. "Nous allons affronter la meilleure équipe du championnat, il faudra se battre durant 90 minutes. L’Union, c’est de l’agressivité et de la maturité, ce que nous n’avons pas montré à Lommel."