Vincent Euvrard avant le match de coupe du RWDM à Malines: "Un grand défi pour nous" RWDM100% Web Sébastien Sterpigny L'entraîneur du RWDM reste persuadé que l'exploit est possible. © Belga

Le RWDM qui se déplace à Malines en Coupe de Belgique, une rencontre à part dans la saison de Molenbeekois toujours en quête de leur maintien en D1B. Une parenthèse sur laquelle Vincent Euvrard et ses troupes se sont concentrés. "Il ne faut jamais jeter la coupe, c'est une belle compétition. Nous sommes concentrés ce match et nous penserons au championnat après", confie le coach du RWDM.



Car même si son équipe ne part pas favorite, l'entraîneur molenbeekois veut y croire. "C'est un grand match, un grand défi pour nous mais on va là-bas pour les battre. Il faudra tout donner."



Une formation malinoise que Vincent Euvrard a pris le temps d'étudier. "Ils ont rencontré quelques difficultés en début de saison mais j'ai visionné pas mal de leurs matchs et il faut reconnaître qu'ils ont manqué de chance sur certaines rencontres en début de saison. Aujourd'hui, la réussite est enfin de leur côté et les résultats suivent. Malines est une très bonne équipe."