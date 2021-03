Vincent Euvrard avant Union-RWDM: "On ne peut pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres" RWDM100% Web Sébastien Sterpigny Le coach du RWDM rappelle qu'à Molenbeek aussi on réalise du bon travail. © Belga

Le RWDM reste sur deux défaites consécutives face à l'Union. Une tendance que Vincent Euvrard veut inverser lors de ce quatrième et dernier derby de la saison. "Nous n'avions pas vu un grand match lors de notre dernier affrontement, sur un terrain qui convenait mieux au jeu de l'Union qu'au nôtre et avec un but tombé rapidement qui avait influé sur le cours du reste de la rencontre. Cette fois-cil, il faudra réduire nos erreurs et jouer notre jeu car l'Union est capable de vous tuer à chaque occasion", analyse le coach.



Mais ne lui parlez pas de la série de dix victoires consécutives de l'Union. "J'entends beaucoup parler de l'Union cette semaine et déjà lors des précédentes semaines on me parlait d'un éventuel match du titre face à nous. Mais comme m'a un jour dit un monsieur très intelligent, on ne peut pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Ça fait trois ans que l'Union se bat pour le titre et ils vont enfin l'avoir. Je les félicite mais n'oublions pas qu'ils se sont battus pendant trois ans et avec un budget bien supérieur au nôtre pour être champions. Le RWDM, lui, il était en D1 amateurs la saison dernière et aujourd'hui, il est pratiquement sauvé en D1B. Nous aussi on construit quelque chose et on peut en être fier."



Cette fierté, il faudra l'afficher samedi sur le terrain. "On va devoir le faire ensemble, avec onze joueurs au coup d'envoi et des joueurs sur le banc qui peuvent faire la différence. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra réaliser un bon résultat."