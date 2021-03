La saison n’est pas terminée pour un RWDM déjà tourné vers l’avenir.

Si l’euphorie a gagné tout le peuple saint-gillois samedi soir, il ne faudrait pas oublier que le RWDM a tenu la dragée haute au champion. Après une ouverture du score intervenue à la suite d’une erreur de Sadin, les Molenbeekois sont revenus directement à la marque. Et même s’ils étaient menés 2-1 à la pause, ils ont fait trembler le rival saint-gillois jusqu’à la dernière seconde, avec notamment un but égalisateur de Lavie annulé pour une poussée plus que légère.

"Je ne sais toujours pas pourquoi ce but a été annulé. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin et j’ai le sentiment que nous méritions plus mais nous avons de nouveau commis des erreurs", regrette le coach Vincent Euvrard.