En s’inclinant face à Westerlo, le RWDM s’est mis dans une situation délicate au classement, avec une 7e place et seulement six points de plus qu’une équipe de Mouscron qui fera tout pour enclencher son réveil ce vendredi.

De réveil, il doit également en être question dans les rangs molenbeekois, où la fragilité défensive et le manque d’impact dans le rectangle adverse sont devenus bien trop récurrents.

On peut l’écrire : le RWDM ne fait peur à personne en ce début de saison et les matchs proposés ces dernières semaines commencent doucement à inquiéter dans les travées du stade Machtens. Vincent Euvrard en est bien conscient et pointe le mal actuel de son équipe. "Nous manquons clairement de maturité. Nous l’avons constaté le week-end dernier avec ce premier but encaissé face à Westerlo sur un long ballon et un adversaire qui se faufile entre nos défenseurs. Nous devons encore grandir à tous les niveaux", reconnaît l’entraîneur du RWDM.

Offensivement, aussi, c’est trop faible. Face à Westerlo, hormis le penalty transformé par Rommens, les attaquants n’ont pas inquiété le portier campinois. "Offensivement aussi nous manquons de maturité et d’impact. Nous devons être plus présents et tranchants dans le rectangle adverse."

Cette maturité, les joueurs du RWDM devront l’afficher ce vendredi dans un match à six points où la défaite est interdite, au risque de voir la lutte pour la relégation devenir une réalité. Même si le coach reste positif. "L’écart au classement entre nous et Mouscron (six points) est supérieur à l’écart entre nous et les clubs à égalité pour la deuxième place (5 points). Nous avons constitué une équipe pour viser le top 4, trois points nous séparent de la quatrième place, il n’y a donc pas lieu de paniquer. Voyons ce match à Mouscron comme une occasion de réaliser une bonne affaire sur deux tableaux à la fois."

Noyau rwdm : Defourny, Alavoine, Nkurunziza, Mpati, Van Den Bogaert, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Dante, Diallo, Rommens, Claes, Gécé, Lavie, Nzuzi, Goncalves, El Ouahdi, Nangis, Togui.