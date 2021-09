La réussite et la chance fuient le RWDM depuis plusieurs semaines.

Une entame de match volontaire, des occasions qui se multiplient devant le but adverse mais un réalisme qui fait défaut ou la chance qui fuit les Molenbeekois, et puis un but encaissé sur la première action de l’adversaire. Voilà le scénario qui vient de sanctionner le RWDM pour la deuxième semaine de suite.

(...)