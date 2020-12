Vincent Euvrard, nouveau T1 du RWDM: "Le RWDM est un club spécial en Belgique" RWDM Sébastien Sterpigny Le nouveau coach du RWDM s’est présenté à la presse ce mardi. © RWDM

Au lendemain de sa nomination, c’est via une visioconférence que Vincent Euvrard, le nouveau coach du RWDM, s’est présenté à la presse. L’occasion d’évoquer les conditions de son arrivée, son avis sur le groupe, sur la série mais aussi ses ambitions avec ce groupe.



Son arrivée au RWDM: "Suite au départ de Laurent Demol, Julien Gorius, que j’ai eu comme joueur à OHL m’a contacté. On s’est rencontré en compagnie de Thierry Dailly et très rapidement, on s’est rendu compte que nous partagions les mêmes valeurs. Je suis sorti de cette conversation avec un bon sentiment et lundi, nous avons signé mon contrat."



Pourquoi avoir accepté le RWDM? "J’ai eu un bon feeling dès ma première rencontre avec Thierry Dailly. C’est quelqu’un qui a un rêve pour le RWDM, c’est un club de traditions, un club spécial en Belgique. Thierry Dailly a aussi des valeurs qui transpirent dans son projet. C’est quelque chose d’important moi."



La première prise de contact avec le groupe. "J’ai parlé au groupe avant l’entraînement ce mardi. On a abordé les aspects tactiques et techniques, on doit désormais utiliser au mieux chaque minute pour préparer le match de Seraing."



Sa collaboration avec le staff en place. "J’ai eu des conversations individuelles avec chaque membre du staff. Ce mardi, on a travaillé ensemble toute la matinée. J’ai une idée claire de ce que je veux, je vais partager ma vision des choses avec le staff afin que l’on soit sur la même longueur d’onde et qu’on puisse travailler au mieux ensemble."