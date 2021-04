Les chiffres sont là, et sont lourds : le RWDM a été balayé par Lommel. Pourtant, les Molenbeekois ont proposé des choses intéressantes, ont contrôlé le ballon pendant une grande partie de la rencontre, mais, une fois de plus, les erreurs individuelles coûtent cher. "En termes de fond de jeu, je dirais que nous avons livré un très bon match. Mais la malchance et quelques mauvais choix de notre part ont précipité notre défaite. Au sortir de ce match, ce 2-5 reste totalement incompréhensible pour moi, pour la simple et bonne raison que nous méritions de l’emporter", analyse Vincent Euvrard.