Vincent Euvrard (RWDM): "Je veux que mon équipe montre un visage plus offensif" RWDM Sébastien Sterpigny Le coach du RWDM veut voir ses joueurs afficher un autre visage dès le match de dimanche à Lommel. © Belga

L’heure de la reprise a sonné en D1B et pour son premier match de l’année, le RWDM se déplace à Lommel. L’objectif pour les Molenbeekois: appliquer sur le terrain la philosophie de jeu qu’a tenté de leur inculquer Vincent Euvrard depuis la reprise. "Durant ces trois semaines, nous avons travaillé différents aspects du jeu qui nous ont permis de progresser dans certains domaines. Lors de mon arrivée, j’ai surtout travaillé les aspects défensifs pour stabiliser l’équipe. Aujourd’hui, je veux que mon équipe montre un visage plus offensif, ce qui avait clairement fait défaut lors de notre dernier match face au Lierse", confie le coach molenbeekois.



D’autant que le RWDM a une revanche à prendre face à Lommel, une équipe qui l’a battu à deux reprises au premier tour. "Si les joueurs ont un peu de fierté en eux, ils savent que c’est un rendez-vous important. 0 sur 6, cinq buts encaissés aucun marqué contre cette équipe de Lommel, c’est assez significatif. Dans ce championnat, nous avons prouvé que nous pouvons battre tout le monde, il faut désormais le faire contre Lommel."



Si Vincent Euvrard attend un RWDM plus offensif, il le veut surtout plus efficace. "Tout le monde préfère avoir 70% de possession plutôt que 30%. Mais ce que je veux surtout, c’est plus de qualité dans nos actions offensives. On doit se créer plus d’occasions franches."



Par contre, l’entraîneur n’a fixé aucun objectif précis pour cette deuxième partie de saison. "Je ne suis pas du genre à fixer des objectifs à moyen ou long terme. Ce qui m’importe, c’est le prochain match."