Trois semaines de préparation, quatre jours de stage au Centre national de Tubize, un mercato de qualité réalisable grâce à la reprise du club, le RWDM et Vincent Euvrard sont prêts à entamer la deuxième partie de saison. Avec la deuxième place dans le viseur.

Vincent, comment s’est déroulé ce stage à Tubize ?

"Pour différentes raisons, c’est toujours bien d’être de temps en temps plus longtemps ensemble. Cela a permis aux nouveaux joueurs de s’intégrer facilement, ça renforce les liens, ça permet de travailler plus en profondeur. Et puis en restant dans notre bulle, cela nous protège aussi du Covid, ce qui est devenu une donnée importante."

Êtes-vous satisfait de cette préparation ?

"Elle a été courte, un peu perturbée par le Covid mais les joueurs ont bien travaillé. On a profité de la dernière semaine pour intégrer au plus vite les nouveaux joueurs."

Satisfait de ce mercato ?

"Très satisfait. Nous avions ciblé quelques profils, nous connaissions nos besoins et nous sommes parvenus à faire aboutir les dossiers que nous souhaitions."

Parmi ces renforts, il y a un certain Igor De Camargo.

"C’est un joueur d’expérience, un leader, quelqu’un qui sait ce que c’est que de prendre des titres. J’ai joué avec lui, Julien Gorius aussi, nous connaissons sa façon d’être dans un vestiaire et ce qu’il peut apporter à un groupe. À 38 ans, il veut clôturer sa carrière de la plus belle des manières, il est très motivé, nous allons travailler ensemble pour lui offrir la sortie dont il rêve."

L’ambition du RWDM, c’est cette deuxième place ?

"Ça l’a toujours été. Quand je suis venu au RWDM, je n’avais qu’une idée en tête : remettre le club là où il a été par le passé."

L’arrivée du nouvel investisseur a-t-elle changé les choses ?

"Dans le quotidien, non. Mais le RWDM avait atteint un plafond et avait besoin d’oxygène pour franchir le prochain palier."

C’est la troisième fois que vous coachez dans un club repris par un investisseur étranger…

"J’adore ce genre de coopération ça car vous permet d’avoir une approche plus internationale. Je l’ai vécu avec Monaco au Cercle, Leicester à OHL et aujourd’hui, nous allons pouvoir bénéficier de l’expertise d’un club de Premier League. C’est très intéressant."

Sur le plan sportif, comment voyez-vous ce deuxième tour ?

"Nous connaissons la série, plusieurs autres clubs se sont renforcés, ce sera très serré jusqu’au bout. Il faudra être fort sur la durée, rester solidaires dans les moments difficiles, être persévérants du début à la fin. Nous savons que le championnat se jouera jusqu’au bout et pas au cours des trois prochaines semaines."

Le noyau : Defourny, De Bie, Nkurunziza, Kurdic, Sankhon, Mpati, Vorogovskiy, Van Den Bogaert, Libert, Le Joncour, Ruyssen, Ephestion, Rommens, Diallo, Claes, Keita, Montes, Gécé, Nzuzi, El Ouamari, Togui, De Camargo, El Ouahdi, Lavie.