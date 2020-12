Avec 12 points d’avance sur le Lierse, Vincent Euvrard voit plus grand pour le RWDM.

Pour sa dernière de l’année, le RWDM avait une mission : gagner pour mettre le Lierse à 12 points et faire un grand pas vers le maintien. Cette mission, les Molenbeekois l’ont parfaitement réussie. Une rencontre maîtrisée, de la patience face au bloc lierrois et puis la délivrance avec cette splendide frappe à distance de Rommens qui file se loger dans la lucarne de De Smet. Trois points de plus dans l’escarcelle molenbeekoise et un maintien qui se dessine.