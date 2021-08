Comme les deux équipes avaient réussi leur entrée en matière, elles retrouvent en tête avec quatre points. A Westerlo, Jonas De Roeck a reconduit le même onze, qui s'est imposé à Virton. Au RWDM, Vincent Euvrard a préféré Tracy Nangis et Lenny Mpati à Bryan Van Den Bogaert et à Thomas Ephestion, qui est loué à Westerlo et ne pouvait pas jouer contre le club campinois. Les visités ont dominé la rencontre sans se montrer véritablement dangereux. Jan Bernat a toutefois eu une grosse occasion mais Theo Defourny a réalisé une brillante parade (67e).

Samedi à 20h45, Mouscron tentera d'enlever ses premiers points face à Lommel, qui a également été battu le week-end dernier.

Dimanche à 16h00, le Lierse (1 point) reçoit Virton, qui a manqué son retour à la compétition face à Westerlo (0-2). A 20h00, Waasland-Beveren, la troisième équipe victorieuse lors de la journée d'ouverture, clôturera la journée face à Deinze (1 point).