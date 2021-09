Prêté par Malines, William Togui veut retrouver ses sensations à Molenbeek.

Prêté au RWDM par Malines, William Togui doit être la solution au manque de réalisme des Molenbeekois en ce début de saison. Très attendu, l’attaquant veut mettre à profit son expérience et aider le RWDM à franchir un cap. Il est aussi là pour retrouver le plaisir simple de jouer, celui dont Malines l’a privé ces derniers mois. "Ces derniers mois ont été difficiles pour moi à Malines. Le coach avait déjà son équipe, il y avait trop d’attaquants, il fallait que je trouve un nouveau point de chute pour me relancer. J’ai compris qu’on avait plus besoin de moi et je préfère jouer là où je peux apporter quelque chose à l’équipe", confie-t-il.

Même si c’est en D1B. "Je préfère jouer en D1B que d’être réserviste en D1A. Et puis je vais pouvoir apporter mon expérience de la série au club."