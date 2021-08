William Togui prêté au RWDM par Malines RWDM Sébastien Sterpigny L'attaquant de 25 ans doit dynamiter l'attaque molenbeekoise. © RWDM

Le RWDM avait besoin d'un attaquant avant la fin du mercato, il a finalement jeté son dévolu sur William Togui. L'attaquant de 25 ans est prêté pour une saison par le KV Mechelen.



"Togui est un Ivoirien qui a joué pour le SC Gagnoa dans son pays natal. Il devient le meilleur buteur du championnat ivoirien avec 23 buts, menant son club à la deuxième place et à la Ligue des champions africaine. Cela a valu au puissant attaquant un transfert au KV Mechelen. En 2,5 saisons, il peut présenter les stats suivants : 15 buts et 5 passes décisives. Les six derniers mois Togui a été prêté à l’Espérance Sportive de Tunis, championne de Tunisie, où il fera trembler 9 fois les filets, toutes compétitions confondues", précise le RWDM.