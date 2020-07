La qualité de la formation du RWDM est déjà reconnue. De nombreux jeunes talents transitent par l’école molenbeekoise et certains sont suivis de près par plusieurs clubs professionnels. D’autres ont même franchi le cap. Comme Yasin Sarikaya, 20 ans, qui évoluait la saison dernière avec la réserve du RWDM et qui vient de parapher un contrat avec le club professionnel du Fortuna Sittard.

Yasin, pourquoi avoir rejoint le Fortuna Sittard ?

"Le foot néerlandais m’intéresse beaucoup, il est technique et le style de jeu développé me convient. Je sais aussi qu’en rejoignant les Pays-Bas, on me laissera la chance de prouver ma valeur, ce qui n’est pas forcément le cas en Belgique. J’avais aussi des propositions de Turquie, de Malte, de D3 allemande, mais le Fortuna Sittard me convenait mieux."