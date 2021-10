Zakaria El Ouahdi a vécu une soirée de rêve ce dimanche sur la pelouse de Deinze. Monté au jeu à la 67e minute de jeu, il s’est transformé en héros du soir 23 minutes plus tard. Alors que son équipe avait égalisé un peu plus tôt via Nangis, le jeune joueur du RWDM arrachait un ballon au milieu du terrain, le cédait à Togui qui lui remettait dans le rectangle. Sa première frappe du gauche était repoussée par le gardien mais Zakaria reprenait le cuir du droit et l’envoyait au fond des filets pour offrir la victoire à ses couleurs.