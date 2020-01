Après avoir rompu son contrat avec le Standard, l'ancien Diable rouge rejoint donc la capitale.

Quelques jours après avoir quitté le Standard de Liège, Sébastien Pocognoli a déjà retrouvé de l'embauche. Et c'est sur les pelouse de D1B que l'ancien Rouche va poursuivre sa carrière puisqu'il vient de parapher un contrat d'un an et demi (avec une option pour une année supplémentaire) en faveur de l'Union Saint-Gilloise, toujours engagée dans la course à la montée en D1A, confie Chris O’Loughlin, le directeur sportif de l'Union, un club qui appartient à Tony Bloom, aussi propriétaire de Brighton, dont Pocognoli a aussi porté les couleurs.