Seraing s'impose dans un match spectaculaire au RWDM (3-4)

Quel spectacle les acteurs de ce RWDM-Seraing ont offert ce dimanche après-midi. Seraing se déplaçait à Molenbeek en leader aussi inattendu que séduisant et pourtant, ce sont les Molenbeekois qui prenaient le début de match à leur compte.



Rommens transformait un penalty obtenu pour une faute de Faye alors que Rocha doublait la mise en plaçant une reprise de la tête victorieuse sur corner. Le RWDM semblait contrôler mais en face, le diable de Mikautadze sortait de sa boite pour réduire la marque avant que El Badaoui ne profite d’un autre contre pour égaliser. Et comme si ça ne suffisait pas, Mikautadze plantait son 14e but de la saison avant le terme de la première période.



La seconde mi-temps repartait sur les chapeaux de roue avec cette nouvelle faute de Faye dans la surface, synonyme d’exclusion pour le défenseur de Seraing, et de nouveau penalty transformé par Rommens. La rencontre semblait alors basculer dans l’escarcelle du RWDM, Mpati avait frappé le poteau, mais c’était sans compter sur un contre parfaitement exécuté, une remontée de balle à montrer dans toutes les écoles de football, ponctuée par Bernier (3-4). Laurent Demol jetait alors toutes ses forces dans la bataille pour revenir au score et dans un dernier rush molenbeekois, Dietsch sortait une parade décisive sur une reprise de volée de Ruyssen, de quoi conserver ce précieux avantage et conforter la place de leader de son équipe.





RWDM - Seraing 3-4



RWDM : Sadin, Mpati, Dante (73e Walbrecq), Ruyssen, Le Joncour, Boujouh, Rommens, Terki (78e Senakuku), Claes, Lavie (60e Yagan), Rocha.



Seraing: Dietsch, Sers, Faye, Boulenger, Kilota, Pierrot, Bernier (86e Gueye), Sabaouni, Lahssaini, Mikautadze, Al Badaoui (90e Godart).



Arbitre: M. Toeback.



Avertissements: Bernier, Sabaouni, Pierrot, El Badaoui, Terki, Boujouh, Dante.



Exclusion: 47e Faye (2j.).



Le but: 18e Rommens sur pen. (1-0), 21e Rocha (2-0), 24e Mikautadze (2-1), 31e El Badaoui (2-2), 39e Mikautadze (2-3), 49e Rommens sur pen. (3-3), 67e Bernier (3-4).