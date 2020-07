Sans grande surprise, les Métallos ont subi la loi de leurs hôtes messins, sociétaires de Ligue 1. Cependant, si l’on retiendra le but su coup-franc de Mikautadze, Marc Grosjean se refuse à limiter les points positifs de la rencontre à ce but. "Pour une première sortie, c’était très bon au niveau du contenu. Nous nous sommes créées des occasions et l’on a touché le poteau à deux reprises. Mais on n’a pas su concrétiser."

Quant aux buts concédés, pas de panique non plus. "À trois reprises, on est pris en contre par des joueurs de qualité et rapides. Mais, je le répète, face à un adversaire de qualité et mettant du rythme, il y a beaucoup d’éléments intéressants."



Ce malgré les absences de Labylle, Al Badaoui et Kakudji notamment. "Ndiaye, qui n’avait que peu de séances dans les jambes, a pu participer une demi-heure." Prochain rendez-vous samedi prochain face à Malines au Pairay.

Seraing : Dietsch (46e Mignon), Swers (60e Godart), Faye (46e Machado), Boulenger (80e D’Onofrio), Kilota (60e Maydana), Mouhli (46e Cascio), Lahssaini (60e Sabaouni), Pierrot (75e Boseko), Bernier (60e Basha), Mikautadze, Stevance (60e N’Diaye).