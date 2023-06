Seraing dévoile son nouvel organigramme: Olivier Perrin directeur sportif, Grégory Proment entraîneur principal

On y retrouve forcément une forte touche messine. Olivier Perrin devient le directeur sportif des Metallos et Grégory Proment, ex-milieu de terrain de Metz, est le nouveau T1. Ce dernier sera entouré de Yannick Pauletti et Francesco D'Onofrio, entraîneurs adjoints, Mohamed Badi, analyste vidéo, Nicolas Labarbe, préparateur physique, et Olivier Werner, entraîneur des gardiens.