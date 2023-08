Seraing remporte le derby liégeois, le Beerschot prend ses premiers points à Anderlecht

Au Lotto Park, les jeunes Mauves ont ouvert la marque en profitant d'un contre-son-camp de Derick Tshimanga (33e). Ils se sont fait ensuite rejoindre et doubler par le Beerschot, avec des buts de Thibaud Verlinden (66e) et Ayouba Kosiah (83e). Welat Cagro a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu (90e+6).

Cette première victoire permet à Seraing et au Beerschot de prendre les commandes de la D1B avec trois points. Samedi, trois matches sont au programme : le Club NXT accueillera le Lierse (16h) et les promus du RFC Liège et du Patro Eisden recevront respectivement Dender et Deinze (20h).