Contre Beveren, la peur de perdre était trop grande pour Seraing

Ces belles dispositions n’ont duré que 30 minutes. Les Métallos ont semblé tétanisés par la possibilité de prendre les trois points sur la pelouse d’un favori à la promotion et ont reculé leur bloc de vingt mètres. “Ils ont oublié de jouer. Ils craignaient de perdre le ballon et le balançaient très loin. C’est ce qu’on appelle la peur de gagner que j’explique par l’inexpérience de cet effectif”, jugeait Grégory Proment.

Quand on oublie de tuer le match, on se fait rejoindre. La jeunesse du onze de base n’a pas résisté à la pression du public qui a conspué chaque décision arbitrale et entonné des “Walen buiten” juste après l’ouverture du score. L’arbitre a appliqué le règlement et prévenu les délégués qu’il arrêterait temporairement la rencontre si ces chants persistaient. Des dispositions qui devraient également être appliquées face aux désormais tristement célèbres “et les Wallons, c’est du caca”.

Poaty à Lausanne

Ce choc servira aux Sérésiens. Des joueurs de talent doivent tirer des enseignements d’un tel match pour plus répéter les mêmes hésitations. Malheureusement, ils ne pourront plus compter sur un cadre pour les soutenir car Morgan Poaty s’engagera dans les prochains jours avec Lausanne. “Il n’est pas utile de bloquer un joueur juste pour nous aider douze mois”, justifie le coach.

Le technique

Beveren : Reus, Wuytens, Bateau, Goncalves, Corryn (46e Servais), Geusens (90e Ndour), Verstraete, Coopman (72e Cukur), Kyeremateng, Koyalipou (8e Deman).

Seraing : Margueron, Solheid, Lepoint, Spago, Mansoni, Raillot (58e Mvoue), Cachbach, Kebe, Guillaume (65e Bayo), Soumah-Abbad (90e Serwy), Douane (90e Nekadio).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Goncalves, Raillot, Geusens, De Decker, Corryn, Coopman, Bateau, Douane, Kebe.

Exclusion : 6e Reus (directe).

Les buts : 17e Guillaume (0-1), 57e Goncalves (1-1).