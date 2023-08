Seraing s’incline lourdement face à Zulte Waregem mais peut nourrir quelques regrets

Seraing était un ton en dessous et un peu trop de naïveté dans la distribution du jeu aurait déjà pu se révéler fatale en première période. Ce n’est pas illogique lorsqu’on aligne autant de jeunes face à des routiniers comme Vormer, Brüls, Vossen et Gano. Pourtant, les Sérésiens peuvent nourrir quelques regrets, et notamment Douane. Le jeune ailier a été à deux doigts de signer la passe décisive et le but de la saison en deux minutes, mais sa roulette n’était pas bien exploitée par Soumah-Abbad et sa reprise de volée finissait dans les gants de Bostyn.

Cette défaite ne doit pas remettre en cause le travail accompli depuis le début de la campagne. Seraing s’est heurté à une équipe désireuse de retrouver directement l’élite et qui a su mettre les moyens nécessaires pour garder ses principales armes. Un luxe dont ne disposent pas les Métallos, obligés d’aligner un médian central (Mvoue) pour pallier le départ d’un latéral droit (Mansoni). Cette équipe sera plus conquérante lorsqu’elle pourra compter sur un vrai point d’appui devant, ce qui fait défaut dans le noyau actuellement.

Le technique

Seraing : Margueron, Tshibuabua, Dembele, Spago, Mvoue, Lepoint, Cachbach, Kebe (72e Serwy), Guillaume (72e Trémoulet), Soumah-Abbad, Douane (87e Raillot).

Zulte Waregem : Bostyn, Ciranni, Tambedou, Willen, Bagan, Vormer, Savic (61e Rommens), Brüls (79e Miroshi), Vossen (85e Demuynck), Gano, Traore (85e Diop).

Arbitre : M. Allaerts.

Avertissements : Willen, Lepoint, Bagan, Cachbach

Exclusion : 77e Tshibuabua (directe).

Les buts : 48e Vossen sur pen. (0-1), 81e Vormer (0-2), 84e Gano (0-3), 89e Gano (0-4), 90e+2 Gano (0-5).