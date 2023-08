Seraing va affronter Zulte Waregem avec sa classe biberon : les jeunes ont repris le pouvoir au Pairay

Cette prouesse serait d’autant plus belle qu’elle serait réalisée avec un groupe très jeune, mêlant des espoirs du cru et de Metz. Avant le coup d’envoi de la saison, la direction avait avancé son souhait d’assurer un rôle de post-formateur. La promesse est tenue avec des titulaires de vingt-deux et vingt-trois ans de moyenne lors des deux premières journées. “La Challenger Pro League est plus appropriée pour lancer des jeunes, avoue Elias Spago, désormais titulaire en défense après avoir été prêté à Virton. Le staff a fait d’autres choix la saison dernière. Personnellement, j’ai peut-être manqué de patience en partant trop vite. Désormais, on m’a donné une chance, à moi de la saisir.”

L’été dernier, ils étaient nombreux à espérer percer au plus haut niveau. Elias Spago, Noah Solheid, Matteo Renzulli et Noah Serwy avaient aligné les minutes de jeu en préparation avant d’être priés de partir ou de jouer avec la réserve. La relégation et la promotion de Grégory Proment leur ont permis de retrouver de l’espoir. “J’ai ma méthode pour travailler avec les jeunes. J’essaie de parler leur langage. Par exemple, je les salue en disant ‘wesh les gars’. Ça les fait sourire mais je le fais pour me moquer d’eux. Je ne parle pas comme cela dans la rue, sourit le coach français. Je m’interdis simplement de leur mentir. J’ai vu d’autres entraîneurs le faire mais sur le long terme, ce n’est pas la solution.”

Les jeunes amènent une certaine fraîcheur à un club qui a souffert lors des douze derniers mois. Un vent nouveau gonflé par une confiance renforcée par un bon début de championnat. “Certains vont peut-être croire que le foot professionnel est simple mais c’est généralement à ce moment qu’on se prend une claque. Nous sommes là pour la donner avant…”

Le noyau

Seraing : Margueron, Galjé, Nekadio, Tshibuabua, Solheid, Trémoulet, Spago, Kebe, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Douane, Perrey, Raillot, Serwy, Soumah-Abbad.

> Ondo-Ei, Kilota et Silini sont blessés. Sissoko est suspendu.