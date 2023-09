Il y a une semaine, les Métallos ont prouvé qu’ils étaient capables de développer un jeu construit, mêlant technique et combinaisons. Avec un petit peu plus d’efficacité, cela leur aurait permis de grappiller une unité face au grand favori de la série (Zulte Waregem). “Nous avons essayé de jouer, même si j’ai vu l’une ou l’autre erreur mais je ne le reprocherai jamais à mes joueurs”, confirmait Grégory Proment. Cette ligne de conduite est un gage de réussite et s’annonce suffisante pour réaliser un résultat à la Côte. Mais si les Sérésiens reproduisent leur première période trop “timide”, comme l’a confessé le coach, ils vont souffrir.

Les jeunes doivent prouver qu’ils ont entamé leur processus de maturité.

Le noyau

Seraing : Margueron, Galjé, Nekadio, Solheid, Trémoulet, Spago, Kebe, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Sissoko, Douane, Perrey, Raillot, Serwy, Soumah-Abbad.

> Kilota, Silini et Ondo-Eyi sont blessés.