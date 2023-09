Des arrivées accompagnées de changements à Seraing

Le duel à Ostende entre une formation pour laquelle la saison n’avait pas encore démarré et l’autre qui venait de prendre un coup sur la tête face à Zulte Waregem ne s’annonçait que peu emballant. Mais finalement, sur la pelouse, le combat était bien présent et intense. On vivait une rencontre passionnante. Les deux allaient de l’avant et voulaient faire bonne figure, se créant de nombreuses occasions et mettant la pression d’entrée de jeu. Il y avait de la tension dans l’air mais aussi et surtout du suspens.

Si Ostende était largement au-dessus au nombre d’occasions, Seraing affichait de très belles séquences, dans un système de jeu quelque peu revu. À l’image du premier but de Maïdine Douane, prêté par Metz. Le jeune élément était très inspiré s’offrant un joli solo. Il était sans aucun doute le meilleur acteur métallo samedi soir.

On retiendra également les bonnes prestations d’Omar Ndiaye et de Pape Sy, le nouveau portier. Ce dernier est monté en puissance au fil du match, arrêtant notamment un penalty bien tiré de Perez, arrivé en prêt à Ostende récemment.

Le ballon ostendais qui s’écrasait sur le piquet de la cage de Sy à la dernière seconde était un soulagement pour Seraing, alors que la crise à Ostende ne semble pas tout à fait terminée, même si on notait une nette progression par rapport au jeu proposé au RFC Liège la semaine dernière.