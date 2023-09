Seraing doit une revanche à ses fans après l’élimination à Knokke : “On veut prouver qu’on vaut mieux que ça”

Cinq jours après, la défaite à Knokke était encore présente dans les têtes. Trop suffisants, les Sérésiens n’avaient pas fait le nécessaire pour prendre le dessus sur des amateurs, certes valeureux mais inférieurs sur le plan footballistique. “Nous avons manqué de respect au foot, à nos supporters et à notre adversaire. Quand tu agis de la sorte, le foot te le fait payer”, analyse Grégory Proment.

Cette claque a permis aux joueurs de se parler. Les cadres, Christophe Lepoint et Mathieu Cachbach en tête, ont pris la parole pour rappeler que le travail et la cohésion étaient indispensables. “Nous sommes un jeune groupe et, parfois, il faut vivre ce genre de match pour apprendre et progresser. Nous n’avons pas encore beaucoup de vécu. Je peux vous certifier que la mentalité est bonne. Nous, c’est le charbon (sic). Combativité et entraide font partie de notre jeu et je suis convaincu que notre réussite passe par le respect de ces deux valeurs”, reprend Oussmane Kebe.

Ce groupe peut-il se révéler dans l’adversité ? Le match à Deinze apportera une première réponse. “Mettre certains joueurs face à leurs responsabilités peut les faire avancer. Je me dis qu’ils vont commencer à avancer et à comprendre que le football belge n’est pas si faible que cela. Si j’étais joueur, je me remettrais en question. Et s’ils ne veulent pas faire les choses différemment, ils évolueront en Nationale 2 française ou en D3 amateurs”, termine le coach.

Le noyau

Sy, Margueron, Galjé, Nekadio, Solheid, Ndiaye, Trémoulet, Métanire, Spago, Kebe, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Diarra, Douane, Camara, Boukteb, Raillot, Serwy, Fall, Soumah-Abbad (?), Sègbè.

> Tshibuabua est suspendu. Detienne (malade) et Silini (qui va être opéré du ménisque et absent six mois) ne sont pas dans le groupe. Kilota a repris les entraînements et Soumah-Abbad (cheville) est incertain.