Seraing s’incline logiquement à Deinze (1-0) et se rapproche du bas de classement : “La déception était énorme dans le vestiaire”

Cet état d’esprit n’a pas été suffisant. Les Sérésiens ont subi le jeu pendant une majeure partie du temps et ont (logiquement) craqué au bout du temps additionnel suite à un cafouillage dans le petit rectangle. La pièce ne veut pas tomber du bon côté en ce moment, comme l’atteste la frappe sur le poteau de Bayo à la toute dernière seconde. “La déception est énorme, il suffit de voir la tête des gars dans le vestiaire pour s’en rendre compte. Le plan du jeu était de laisser la possession à notre adversaire mais cela ne nous a pas empêchés de nous créer deux très belles opportunités”, analysait Christophe Lepoint.

Oui, une reprise à bout portant de Guillaume et un pressing de Douane sur le gardien auraient pu permettre aux Métallos d’ouvrir le score. Mais la partition offensive sérésienne était insuffisante, Fall ne parvenant pas encore à jouer son rôle de pivot.

Avec un bilan de cinq points sur quinze, Seraing ne réalise pas un début de saison encourageant, même s’il a déjà affronté les favoris au titre (Zulte Waregem, Beveren et Deinze). “Moins on a de points, plus on doute et moins nous sommes libérés sur le terrain, mais je ne doute pas pour autant. Nous allons nous remettre au travail”, expliquait Grégory Proment.

Le calendrier un petit peu plus léger des prochaines semaines (Anderlecht, Francs Borains) doit permettre au club de s’éloigner des places dangereuses. Cette ambition ne ressemble pas à une utopie car les joueurs ont “mieux défendu”, comme le confirmait l’entraîneur, et le nouveau venu Romain Métanire a amené du métier dans la ligne arrière. Si Désiré Sègbè, lorsqu’il sera prêt physiquement, peut en faire de même à la pointe de l’attaque, Seraing aura d’autres atouts à présenter…

Le match

Deinze : Miras, Almenara (63e Anne), Prychynenko, Schuermans, Janssens, De Ridder (76e De Schryver), Quintero, Staelens, Hendrickx, Van Landschoot (63e Kehrer), Mertens (69e Braken).

Seraing : Sy, Métanire, Ndiaye, Dembélé, Trémoulet (46e Spago), Kebe, Guillaume (63e Sissoko), Cachbach (63e Diarra), Lepoint, Douane (87e Camara), Fall (69e Bayo).

Arbitre : M. Simonini.

Avertissements : Almenara, Trémoulet, Métanire, Douane.

Le but : 90e+3 Braken (1-0).