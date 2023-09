Pour relever la tête, Seraing doit se montrer plus costaud dans les deux rectangles

Une défense pas assez solide

Défensivement, Seraing concède trop d’opportunités à ses adversaires. En moyenne, les Métallos doivent faire face à 16,89 tirs par rencontre, soit le total le plus élevé de la série. Sans surprise, ils affichent également le plus grand nombre d’expected goals : ils auraient déjà dû encaisser 16,09 buts depuis l’entame de la saison, contre huit dans la réalité. Le club peut se féliciter de compter sur deux gardiens performants (Margueron et Sy), auteurs de plusieurs miracles.

Pourtant, Grégory Proment aligne une ligne médiane travailleuse, capable d’arracher les ballons et d’offrir davantage de sécurité à sa ligne arrière. Seraing paie au prix fort des erreurs individuelles, symbolisées par des passes ratées ou de mauvais placements. Les Sérésiens sont ceux qui signent le plus de pertes de balle dans leur premier tiers de terrain (20 %). Dans ces conditions, l’occasion de se rattraper est infime et le danger immédiat.

Pas assez tranchant offensivement

Les Sérésiens affichent une possession de balle moyenne négative (44,9 %) qui ne leur permet pas de souvent pousser leurs adversaires dans leurs derniers retranchements. Ils ne signent que 41,38 passes dans le dernier tiers du terrain – le deuxième plus mauvais total de la série – et ils ne touchent que 10,76 balles par match dans le rectangle adverse.

Seraing éprouve les pires difficultés à créer du danger. Edouard Soumah-Abbad n’est pas un vrai numéro 9 et se déplace souvent sur les flancs, tandis que le jeune Pape Fall n’a pas encore convaincu. Désiré Sègbè est donc attendu, même s’il n’est pas encore au maximum de ses possibilités physiques.

La saison commence maintenant

Faut-il s’inquiéter pour autant ? Douzième, Seraing ne compte que deux points d’avance sur la lanterne rouge, qui a disputé un match en moins. Les deux prochains duels contre Anderlecht et aux Francs Borains, soit deux adversaires plus abordables, permettront de mieux situer le niveau réel du club.

Cette réflexion est d’autant plus prégnante que Grégory Proment doit composer avec sept derniers renforts arrivés dans les derniers jours du mercato et un noyau trop large. Le staff aura donc besoin de temps pour instaurer un esprit de groupe et des automatismes. La saison sérésienne commence donc maintenant.