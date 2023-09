Un mois après leur arrivée, les espoirs de Génération Foot s’intègrent bien à Seraing : “Le parcours de Kalidou Koulibaly me fait rêver”

L’impatience était réelle, d’autant que leurs profils séduisaient, notamment ceux des deux titulaires de l’équipe sénégalaise gagnante de la dernière Chan, le gardien Pape Sy et le défenseur Cheikhou Ndiaye. “Cette finale était incroyable, d’autant que je l’ai remportée en tant que capitaine. Cela reste le plus beau souvenir de ma jeune carrière”, explique ce dernier.

Un mois plus tard, force est de constater que ces deux internationaux amènent des qualités intéressantes à Seraing. Sy s’est signalé en détournant un penalty à Ostende, tandis que Ndiaye a profité de la suspension de Marvin Tshibuabua pour prendre sa chance dans la défense à trois. “Ils sont plus avancés footballistiquement que les trois autres, qui doivent encore se développer. Ils sont plus posés et matures. Nous devons simplement veiller à ne pas les cramer”, concède le coach.

Un raisonnement d’autant plus important que ces jeunes adultes ont tout quitté pour goûter au football européen. Avec ses 26 ans, Pape Sy fait office de grand frère pour ses quatre équipiers, qui ont entre 19 et 21 ans. Les cinq joueurs doivent encore s’adapter à la vie belge et peuvent, pour cela, compter sur l’aide précieuse du team manager, Julien Renson, et quelques équipiers. “Le capitaine (Christophe Lepoint) nous a pris sous son aile. Nous nous sentons bien dans votre pays. L’éloignement avec nos proches n’est pas évident à gérer, même si, personnellement, je les ai déjà quittés en rejoignant Génération Foot en 2014. Ces sacrifices sont indispensables pour réaliser mon rêve dans le football”, continue Cheikhou Ndiaye.

Le défenseur aimerait imiter Kalidou Koulibaly, passé par la Belgique avant de devenir une idole à Naples, et pourquoi pas ? s’inscrire dans la lignée des Sénégalais formés à Génération Foot qui ont explosé en Europe : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr ou encore Papis Cissé. “C’est une excellente école. Les terrains sont d’excellente qualité et nous sommes éduqués pour réussir au plus haut niveau.”

Le noyau

Seraing : Sy, Margueron, Galjé, Nekadio, Tshibuabua, Solheid, Kilota, Ndiaye, Trémoulet, Spago, Kebe, Detienne, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Diarra, Sissoko, Douane, Camara, Boukteb, Raillot, Serwy, Fall, Soumah-Abbad (?).

> Kilota (blessure) et Tshibuabua (suspension) sont de retour. Sègbè est touché au genou et Soumah-Abbad ressent encore une douleur à la cheville. Métanire est touché au tendon d’Achille.