Seraing a gaspillé deux points importants contre Anderlecht : “Nous avons fait en sorte de ne pas gagner ce match”

Le rythme de la rencontre – soporifique – et le manque d’envie auraient mérité une analyse, mais nous avons préféré nous concentrer sur les deux belles histoires du week-end. Celles d’Alama Bayo, un jeune produit de l’école sérésienne, et de Gérald Kilota, un cadre abonné à l’infirmerie depuis plus d’un an et buteur pour son retour, qui ont permis aux Métallos d’arracher un point aussi logique qu’important pour ne pas chuter au classement général. “Gérald nous a apporté quelque chose de plus. Il était comme un enfant, simplement heureux de pouvoir jouer au foot. Cette fraîcheur nous a fait beaucoup de bien, poursuivait le coach. Je suis aussi content de voir Alama être décisif avec une passe décisive. On parle souvent de Metz et de Génération Foot mais il ne faut pas oublier qu’il y a un troisième club ici qui s’appelle Seraing. Lancer des jeunes locaux me satisfait énormément. ”

Il ne faudra tout de même pas se contenter de ces deux satisfactions car, sur le long terme, elles ne suffiront pas. “C’est vrai. Samedi, nous avons fait en sorte de ne pas gagner ce match… ”

Le match

Seraing : Sy (33e Galjé), Solheid, Tshibuabua, Ndiaye, Kebe, Bayo (80e Dembélé), Lepoint, Sissoko (69e Guillaume), Cachbach (69e Kilota), Douane, Fall (46e Camara).

RSCA Futures : Coosemans, Bouchouari, Lissens, Lapage, Sebtaoui, Monticelli (70e Engwanda N. puis 84e Montegnies), Tajaouart, Degreef (70e Vergeylen), Mendel-Idowu, Colassin (52e Engwnada A.), Angulo.

Arbitre : M. Vermeiren.

Avertissements : Lepoint, Camara, Sissoko, Lapage, Montegnies, Dembélé, Bouchouari.

Les buts : 37e Colassin (0-1), 74e Kilota (1-1).