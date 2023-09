Pourtant, personne ne lui en aurait voulu de répondre le contraire tant il a vécu un calvaire au cours des 14 derniers mois. L’été dernier, une blessure au genou subie lors d’un amical face à Saint-Trond l’avait contraint à passer six mois à l’infirmerie, entrecoupés de vagues espoirs de retours prématurés. “Je dois bien avouer qu’à ce moment-là, je n’avais plus envie de venir au club. J’ai un petit peu baissé les bras, je ne voulais plus sortir de chez moi, confie-t-il. Je n’ai pratiquement pas touché un ballon entre juillet et février. Je reprenais les entraînements et après une semaine, je retournais à l’infirmerie. Cela a duré six ou sept mois. Finalement, j’ai pu reprendre la compétition mais toujours avec des douleurs.”

Les quelques bribes de matchs joués lui avaient rendu le sourire et, surtout, l’envie de signer une grosse campagne de préparation en vue de cette saison. “Mais, très vite, j’ai ressenti une vive douleur au niveau de l’ischio. J’ai vraiment eu du mal à l’accepter car je devais à nouveau m’arrêter.”

Le week-end dernier, il a enfin retrouvé le sourire. Parce qu’il a foulé la pelouse du Pairay face à Anderlecht mais aussi car il a permis à Seraing d’empocher une unité grâce à sa frappe dans le plafond en deuxième période. “Ce but m’a fait un bien de fou (sic). J’ai pensé à ma fille qui a glissé un jeu de cartes dans mon sac juste avant que je parte au stade. Ça m’a porté bonheur, sourit-il. Aujourd’hui, je n’ai plus mal au genou, juste à gauche et à droite. Les kinés me disent que c’est normal vu que je n’ai pas joué durant une longue période.”

Pas de quoi enlever le sourire de celui qui va devoir endosser le costume de leader pour encadrer les nombreux jeunes du noyau. “Ils ont de l’envie, je le vois. Je ne doute pas que nous allons nous maintenir. Les jeunes doivent être conscients qu’il y a encore des choses à travailler mais tous ne le sont peut-être pas entièrement…”